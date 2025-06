Gobernador libera $30 millones para mejoras de infraestructura en 46 pequeñas ciudades

- Publicidad -

HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont anunció la liberación de 30 millones de dólares en subvenciones estatales a 46 pequeños municipios de Connecticut.

Estas subvenciones se utilizarán para completar diversas mejoras de infraestructura, como proyectos de reconstrucción de seguridad vial, mejoras en la gestión de emergencias, mejoras en la seguridad peatonal y de aceras, mejoras en instalaciones educativas y recreativas, y otros proyectos de mejora de capital.

Las subvenciones se otorgan a través del Programa de Asistencia Económica para Pequeños Municipios (STEAP), un programa estatal administrado por la Oficina de Políticas y Gestión de Connecticut (OPM) que otorga subvenciones a pequeños municipios para proyectos de desarrollo económico, conservación comunitaria y mejora de la calidad de vida.

Además de las subvenciones estatales, cada municipio también aporta fondos, lo que eleva el total invertido en los 48 proyectos a 43.4 millones de dólares, provenientes de fuentes de financiación estatales, locales y de otras fuentes.

“Nuestros pequeños pueblos son una parte importante de lo que hace de Connecticut un lugar tan especial para vivir y trabajar”, ​​declaró el Gobernador.

“Al colaborar con cada pueblo, podemos contribuir a la finalización de estos proyectos de infraestructura para que puedan seguir prosperando, mantenerse competitivos, atraer empresas y mejorar la calidad de vida de nuestros residentes”, agregó Lamont.

Los pueblos que solicitaban financiación en el marco de esta ronda actual de subvenciones STEAP debían presentar sus solicitudes al Estado antes del 20 de febrero de 2025.

La OPM se pondrá en contacto próximamente con los pueblos seleccionados para recibir las subvenciones con una notificación oficial de adjudicación e instrucciones adicionales.

La financiación para estas subvenciones fue aprobada recientemente por la Comisión Estatal de Bonos, un grupo presidido por el gobernador Lamont.

Algunas de las pequeñas ciudades que recibirán fondos son: Fairfield, New Milford, Newtown, Shelton, New Canaan, Burlington, Cheshire, Old Saybrook, Putnam, Salisbury, Sherman, Voluntown, Durham, Essex, Brookfield, Berlin, Orange, entre otras.

Para mayor información pueden ingresar a la web https://portal.ct.gov/governor/news/press-releases/2025/05-2025/governor-lamont-releases-30-million-for-infrastructure-improvements-in-46-small-towns.