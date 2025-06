Fiscal General de CT demanda a empresas por presunta venta de medicamentos ilegales para bajar de peso

- Publicidad -

NEW HAVEN.- El fiscal general de Connecticut, William Tong, ha tomado medidas legales contra dos distribuidores en línea, Triggered Brand y Made In China, por vender medicamentos GLP-1 para pérdida de peso sin prescripción médica ni supervisión adecuada.

Estos medicamentos, comercializados como compuestos de investigación, no cuentan con la aprobación de la Food and Drug Administration (FDA) para uso humano.

DETALLES DEL CASO

– Acusaciones: La demanda contra Triggered Brand alega violaciones de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales de Connecticut (CUTPA) y busca sanciones civiles.

– Prácticas cuestionables: Se acusa a los distribuidores de explotar

lagunas regulatorias para vender medicamentos GLP-1 sin pruebas de

seguridad ni aprobación de la FDA.

– Diferencias con medicamentos aprobados: Los medicamentos GLP-1 aprobados por la FDA, como Wegovy y Zepbound, deben cumplir con estrictos estándares de esterilidad, pureza y trazabilidad, a diferencia de los compuestos de investigación vendidos por los distribuidores.

PREOCUPACIONES ADICIONALES

– Dirección comercial falsa: La dirección proporcionada por Triggered Brand es un servicio de alquiler de buzones, lo que sugiere un intento de ocultar la ubicación real de la empresa.

– Red de empresas interconectadas: Se acusa a los acusados de utilizar una red de empresas para engañar a los acreedores y ocultar transacciones financieras.

– Limitación de métodos de pago: Los acusados solo aceptan pagos en criptomonedas o aplicaciones peer-to-peer, lo que puede ser un intento de eludir la supervisión financiera tradicional.

CARTAS A CLÍNICAS DE PÉRDIDA DE PESO

– Advertencia: El fiscal general ha enviado cartas a clínicas de pérdida de peso en Connecticut, aconsejándoles que no vendan medicamentos compuestos para la pérdida de peso no aprobados por la FDA.

– Importancia de la seguridad: Se enfatiza la importancia de obtener medicamentos GLP-1 a través de farmacias legítimas con prescripciones adecuadas para garantizar la seguridad y el cumplimiento.

RELEVANCIA DEL CASO

– Atención nacional: El problema de los medicamentos GLP-1 falsificados ha atraído la atención de fiscales generales estatales, lo que subraya su importancia en la protección del consumidor y la regulación farmacéutica.

– Riesgos para la salud: Los medicamentos falsificados pueden contener contaminantes o dosis incorrectas, lo que puede provocar efectos secundarios graves.

– Colaboración entre estados y FDA: Los estados continuarán monitoreando estos productos y buscando remedios legales para proteger a los consumidores.