EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Taller de cuidado de plantas

Los sábados 7, 14 y 21 de junio, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en 295 Central Avenue, White Plains, El Centro Hispano de White Plains brindará de manera gratuita un taller de cuidado de plantas.

De acuerdo con los promotores, el cuidado de plantas implica varios conceptos clave para asegurar su crecimiento y desarrollo saludable.

Los asistentes aprenderán conceptos como riego adecuado, cómo procurar que las plantas tengan luz suficiente, limpieza, fertilización y trasplante.

Para mayor información pueden llamar al 914-289-0500.

Cine con Nano

Las organizaciones Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD), The Dominican-American Coalition of Connecticut (DACC) y el Centro Comunitario Colombiano de Connecticut llevarán a cabo el evento “Cine con Nano”, el el sábado 7 de junio, a partir de las 6:00 de la tarde, en el segundo piso de 1021 Main Street, Bridgeport.

De acuerdo con los promotores, se proyectará la película “Intensamente”.

Habrá actividades interactivas, palomitas y una conversación que tocará corazones.

Este evento está diseñado especialmente para los niños, con un enfoque en emociones, valores y crecimiento personal.

Para registrarse pueden ingresar https://forms.gle/Aa5M2cBT1xU8MYrb9.

Para mayor información pueden llamar al 203-826-9267.

Diversión para niños con músico Kurt Gallagher

Los bebés, los niños pequeños y los niños en edad preescolar pueden divertirse moviéndose, riéndose y haciendo música mientras cantan, pisotean, aplauden y aletean junto con las canciones interactivas de Kurt Gallagher, el jueves 12 de junio, a las 10:00 de la mañana, en la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook, en 1 Haseco Avenue, Port Chester.

De acuerdo con los promotores, el programa brinda en la Sala de Niños de la biblioteca.

Para mayor información, pueden llamar al 914-939-6710.

Este programa está patrocinado por Capitol Theatre.

Ayuda con las tareas

El jueves 12 de junio, en la sala de niños de la Biblioteca Pública de New Rochelle, en 1 Library Plaza, New Rochelle, de 5:00 de la tarde a 7:45 de la noche, se brindará el programa de ayuda con las tareas, dirigido a los estudiantes de los grados K-5.

De acuerdo con los promotores, los estudiantes de primaria reciben ayuda gratuita con las tareas escolares y la práctica de lectura gracias al programa de tutoría para estudiantes del Monroe University.

Para mayor información, pueden llamar al 914-632-7878 o al 914-813-3716.

Además, pueden enviar un correo electrónico al nrplkids@nrpl.org.

Abre tu propio Daycare

Las organizaciones Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD), The Dominican-American Coalition of Connecticut (DACC) brindarán de manera gratuita el taller “Abre tu propio Daycare”, el viernes 13 de junio, en el segundo piso de 1021 Main Street, Bridgeport.

De acuerdo con los promotores, los asistentes aprenderán cómo obtener su licencia oficial, salud y seguridad en el cuidado infantil, desarrollo infantil, manejo de negocios y finanzas, y normas de Connecticut

y proyectos prácticos.

Para registrarse y saber el horario del taller pueden ingresar a la web https://forms.gle/UQQeVQJT7u1Mi7WJ9.

Para mayor información pueden llamar al 203-913-5370.

Block Party

El Wallingford Center llevará a cabo el evento Block Party, el viernes 27 de junio, a partir de las 5:30 de la tarde, en la North Main Street y Simpson Court, Wallingford.

Las familias pueden disfrutar de bailes, comida gratuita y otras sorpresas.

Además, habrá juegos, diversión, juegos, regalos y música en vivo del DJ John Rozz.

Para mayor información pueden llamar al 203-284-1807.