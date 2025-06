Así es como el pasaje de autobús gratuito puede ayudar a los estudiantes de preparatoria

- Publicidad -

HARTFORD.- Oluwaseyi Oluborode, estudiante de último año en la University High School of Science and Engineering (UHSSE) de Hartford, participa en el grupo de defensa Speak Up y el Social Justice League Club gracias al programa de pasaje gratuito en su escuela.

“Es realmente importante que demuestre que estoy comprometida con mi escuela y con actividades extracurriculares”, afirmó Oluborode. Sin embargo, el costo diario de 3.50 dólares por un pase de autobús puede ser un obstáculo para muchos estudiantes.

El programa piloto de pasaje gratuito ha permitido a Oluborode comprometerse con más actividades extracurriculares, lo que ha facilitado su participación sin sentirse una carga para sus padres.

El director de la escuela, Sean Tomany, creó un club llamado Social Justice League Club para abogar por pases de autobús gratuitos para estudiantes después de descubrir la importancia del acceso al transporte público.

Los beneficios del programa son:

– Asistencia escolar: El acceso al transporte público permite a los estudiantes asistir a la escuela y abordar el problema del ausentismo crónico.

– Crecimiento individual: Los estudiantes pueden crecer como individuos, obtener empleos y ahorrar dinero.

– Participación comunitaria: Los estudiantes pueden participar en programas deportivos, comunitarios y actividades sociales.

El programa piloto se estableció con 175 mil dólares para comprar pases de autobús para 500 estudiantes durante 10 meses.

Según una encuesta, casi la mitad de los estudiantes reportaron que el autobús era su principal opción de transporte y el 45% dijo que su familia compartía un automóvil.

La falta de financiamiento puede afectar la continuidad del programa, lo que preocupa a los estudiantes sobre su futuro y sus oportunidades educativas.

Otros lugares en Estados Unidos también han implementado programas similares con resultados positivos, como Minneapolis, en Minnesota, donde el pase gratuito redujo las ausencias y aumentó el número de viajes en autobús.

Además, se ha lanzado en otras ciudades como Seattle, en el estado de Washington y en Fairfax, en Virginia.