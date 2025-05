¿Notifica el ICE a la policía local cuando sus agentes llegan a CT?

- Publicidad -

NORWALK.- A veces, aunque no es obligatorio, los agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) informan a la policía local sobre sus operaciones en Connecticut.

Según Ken Gray, exagente del FBI y profesor en la Universidad de New Haven, “no tienen que notificar a la policía local” porque tienen jurisdicción en todo el país.

Aunque no es obligatorio, los agentes de ICE suelen notificar a la policía local como gesto de cortesía profesional.

Daniel Maxwell, profesor en la Universidad de New Haven y exoficial de policía, explicó que “si una agencia policial va a ingresar al territorio de otra, se supone que deben darles un aviso previo”. Esto ayuda a evitar sorpresas y posibles incidentes.

En algunos casos, puede haber conflictos potenciales entre las órdenes del ICE y la policía local.

Gray mencionó que, en el pasado, cuando el FBI arrestó al alcalde de Waterbury, la policía local no estuvo presente durante el registro de su oficina.

Presencia de ICE en Connecticut y otros estados

Se han reportado avistamientos de agentes de ICE en varias ciudades de Connecticut, como East Hartford, Bridgeport, Fairfield, Stamford, Norwalk, Willimantic y Hartford.

Los funcionarios locales han confirmado la presencia de ICE, aunque algunos han aclarado que no están involucrados en las redadas.

Durante meses, en todo el país han surgido informes de agentes federales de inmigración armados y no identificados que detienen públicamente a personas.

Mahmoud Khalil, por ejemplo, fue arrestado en marzo frente a la Universidad de Columbia.

Se publicó un video que supuestamente mostraba a agentes del ICE enmascarados deteniendo a Teodoro Domínguez Rodríguez en un tribunal de Virginia.

Rumeysa Ozturk, estudiante de posgrado de la Universidad de Tufts, fue arrestada por un grupo de personas vestidas de civil. Algunos llevaban máscaras, otros placas, pero no todos.

El alcalde de Newark, Ras J. Baraka, fue arrestado por agentes del ICE enmascarados y no identificados en presencia de varios miembros del Congreso.

Derechos de los inmigrantes

Es importante recordar que los inmigrantes tienen derechos en caso de encontrarse con agentes de ICE. La American Civil Liberties Union (ACLU) recomienda que las personas indocumentadas permanezcan en silencio y no firmen nada sin hablar con un abogado.

CONSEJOS

Antes de un Encuentro con ICE:

– Cree un plan de seguridad con sus contactos de emergencia y memorice sus números de teléfono.

– Proporcione a la escuela o guardería de tus hijos un contacto de emergencia para que los recoja.

– Autorice por escrito a su contacto de emergencia para tomar decisiones médicas y legales en caso de necesidad.

Durante un encuentro con ICE:

– Mantenga la calma y no corra, discuta, resista ni pelee con el oficial.

– Mantenga sus manos visibles y avise si necesitas alcanzar algo.

– No mienta sobre su estatus migratorio ni presente documentos falsos.

– Si es ciudadano estadounidense o tiene estatus legal, muestre su documentación.

– Si es indocumentado, tiene derecho a guardar silencio y no discutir tu estatus migratorio.

En caso de arresto

– No abras la puerta de su casa sin una orden judicial firmada por un juez.

– Si está afuera y ve a agentes de inmigración, muévase a un lugar seguro dentro de tu hogar.

– Si es ciudadano estadounidense y se siente seguro, puede grabar la actividad con su teléfono.