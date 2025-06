Brad Pitt rompe el silencio sobre la finalización de su divorcio de Angelina Jolie

- Publicidad -

Pitt, de 61 años, habló sobre la finalización del divorcio en una entrevista con GQ cuando se le preguntó si siente “alivio” ahora que el drama de su separación de Jolie ha terminado, el actor respondió: “No. No creo que haya sido algo tan importante. Solo algo que llegó a su término. Legalmente.”

El comentario de Pitt llega casi cinco meses después de que él y Jolie, de 49 años, cerraron su divorcio después de una batalla legal de ocho años. “Hace más de ocho años, Angelina solicitó el divorcio del Sr. Pitt. Ella y los niños dejaron todas las propiedades que compartían con el Sr. Pitt, y desde entonces se ha enfocado en encontrar paz y sanación para su familia”, dijo el abogado de Jolie, James Simon, en un comunicado para Us Weekly en ese momento.

Continuó: “Esto es solo una parte de un largo proceso que comenzó hace ocho años. Francamente, Angelina está exhausta, pero se siente aliviada de que esta parte haya terminado.”

Pitt y Jolie fueron una de las parejas de celebridades más grandes de Hollywood, salieron durante más de una década antes de casarse en agosto de 2014. Los ahora excompañeros comparten seis hijos juntos, incluidos Maddox, de 23 años, Pax, de 21, Zahara, de 20, Shiloh, de 19, y los gemelos Knox y Vivienne, de 16.

Después de solo dos años de matrimonio, Jolie solicitó el divorcio en septiembre de 2016, citando diferencias irreconciliables como el

motivo de su separación. Posteriormente, Pitt fue investigado por el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles después de que Jolie lo acusara de actuar de manera física y emocionalmente abusiva hacia ella y sus hijos durante un vuelo en 2016. Pitt no enfrentó cargos por las acusaciones, que negó, y fue absuelto de cualquier irregularidad.