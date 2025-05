Real ID, el nuevo documento que Estados Unidos exige para vuelos internos

- Publicidad -

WASHINGTON DC (EFE).- El gobierno de Estados Unidos exige desde este miércoles un nuevo documento de identidad llamado Real ID, que cuenta con verificaciones federales, para viajar dentro del país, después de años de avisos a una población reticente por cuestiones de privacidad, aunque con señales de que esta nueva etapa comenzará con cierta flexibilidad.

La exigencia de ese documento de identidad, homologado en todo el país, se produce con la entrada en vigor de la Ley Real ID, que fue aprobada en 2005 para reforzar la seguridad de los aeropuertos tras los ataques terroristas de septiembre de 2001, pero cuya aplicación se ha pospuesto en varias ocasiones.

Hasta ahora los residentes podían viajar dentro del país con identificaciones, generalmente licencias de conducir expedidas por cada estado, por lo que los avisos del gobierno para que los estadounidenses obtengan este carnet han generado inquietud y una fuerte demanda de última hora.

Para obtener el Real ID, que incluye una estrella, se debe proveer en una oficina -las encargadas de regular los vehículos de motor- el nombre, la fecha de nacimiento, el número de la seguridad social, dos pruebas de residencia y la confirmación del estatus legal en Estados Unidos, indica la web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En Nueva York, por ejemplo, las oficinas del Departamento de Vehículos de Motor han tenido filas en las últimas semanas, y tanto en este como en otros estados han ampliado los horarios e incluso han abierto excepcionalmente en sábado para atender esas citas.

Temor a que sirva para el control migratorio

La Unión de Libertades Civiles (ACLU) lleva años denunciando que los estados, que siguen siendo los encargados de expedir las licencias de conducir, ahora con verificaciones federales, se verán obligados a regular la inmigración al juzgar si la persona tiene estatus legal.

Grupos defensores de los inmigrantes han advertido que la aplicación de la ley afectará especialmente a los indocumentados, porque no serán admitidas las licencias de conducir para personas sin estatus legal expedidas, por ejemplo, en California.

La TSA dijo recientemente que «a los extranjeros que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos y se autodeporten voluntariamente en vuelos internacionales no se les negará el embarque bajo este requisito».

No obstante, la secretaria del DHS, Kristi Noem, expresó el martes ante el Congreso cierta flexibilidad en la etapa de transición hacia el Real ID y dijo que la gente podrá viajar en vuelos internos aunque no tengan aún el documento, si bien sometiéndose a un «paso adicional» de seguridad.

Noem no aclaró si esta excepción se limitará solo al primer día de la aplicación de la Ley Real ID o se prorrogará.

El DHS indica en su web que si los viajeros presentan una identificación estatal que no sea el Real ID en el aeropuerto y no tienen el pasaporte u otro documento válido «serán notificados de que no cumplen (con la ley), pueden ser conducidos a una área separada y pueden ser sometidos a una evaluación adicional».

Actualmente, 81% de los viajeros en los controles de la TSA presenta una identificación aceptable, incluida una Real ID emitida por un estado.

La web del DHS, que lucía una cuenta atrás hasta hoy, ofrece más información sobre el Real ID, cuyo propósito no se limita a los vuelos nacionales, sino que también servirá para acceder a instalaciones federales y a plantas de energía nuclear.

La ACLU también ha denunciado que con el Real ID el gobierno federal dispondrá una base de datos de los residentes, algo que el DHS rebate asegurando que no es un «carnet de identificación nacional» y que cada jurisdicción es responsable de las expediciones, los registros y el acceso a esos datos.