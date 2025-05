EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Campaña de donación de alimentos

La campaña de donación de alimentos Stamp Out Hunger se llevará a cabo el sábado 10 de mayo.

Los promotores animan a todas las personas de Stamford a dejar una bolsa con alimentos no perecederos junto a su buzón de correo y su cartero la entregará al Food Bank of Lower Fairfield County o a la organización Person to Person (P2P).

También habrá una campaña virtual disponible para quienes se encuentren fuera de la ciudad o deseen donar alimentos frescos.

La campaña en línea está disponible en la web https://amplify.ampyourgood.com/user/campaigns/4756.

Alcanzando Nuestras Comunidades

El sábado 10 de mayo, de 9:30 de la mañana a 12:30 del mediodía, en el segundo piso de la sucursal de la Biblioteca Ferguson, en 78 Southfield Avenue, Stamford, comenzará el programa de enriquecimiento juvenil “Alcanzando Nuestras Comunidades”

De acuerdo con los promotores, el programa está dirigido a preadolescentes (grados 5º a 8º) y adolescentes (grados 6º a 12º)

Es un programa de enriquecimiento gratuito de seis semanas con talleres centrados en habilidades para la vida, talleres de salud mental y arte. Este programa ayudará a los participantes a crecer y aprender de manera divertida y significativa.

El programa también se brindará el 17, 24, 31 de mayo, y el 7 y 14 de junio.

Se servirá desayuno.

Es presentado en colaboración con Reaching Our Communities.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://www.heartandpurpose.org/lifeskills-roc.

Zumba Dance Party

El sábado 10 de mayo en el auditorio del tercer piso de la Biblioteca Ferguson, en 1 Public Library Plaza, Stamford, de 12:15 del mediodía a 1:00 de la tarde se llevará a cabo el programa Zumba Dance Party.

De acuerdo con los promotores, los asistentes pueden bailar hasta ponerse en forma en esta clase semanal con la instructora Pamela Arenas.

Para más información pueden llamar al 203-964-1000 o al 203-351-8221.

Además, pueden enviar un correo electrónico a hnana@fergusonlibrary.org.

Seguridad escolar para el verano

La organización Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) School Safety llevará a cabo el jueves 15 de mayo, de 3:00 a 4:00 de la tarde, una capacitación virtual a través de Microsoft Teams Live, sobre estrategias y acciones para desarrollar planes de emergencia más sólidos para las escuelas y distritos desde kínder hasta el 12º grado.

De acuerdo con los promotores, las vacaciones de verano pueden ser un momento crucial para evaluar y actualizar los planes y procedimientos de emergencia para el próximo año escolar.

Esta capacitación, dirigida específicamente a administradores escolares y distritales, y a gestores de emergencias desde kínder hasta 12º grado, incluirá una charla facilitada con expertos en seguridad escolar sobre consideraciones clave para la planificación de emergencias.

La sesión incluirá información sobre el entorno nacional de amenazas, estrategias para comprender y abordar los factores y riesgos locales, y recomendaciones sobre cómo incorporar las lecciones aprendidas de otros incidentes y evaluaciones escolares.

Para registrarse pueden comunicarse con CISA School Safety al correo electronico SchoolSafety@mail.cisa.dhs.gov.

El link del taller se enviará después de que la persona se haya registrado.

Día de donación de libros

El sábado 17 de mayo en la Harry Bennett Branch, de la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford, se llevará a cabo, un Día de Donación de Libros, en 115 Vine Road, Stamford, de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

De acuerdo con los promotores, las personas pueden apoyar a la biblioteca llevando sus libros usados ​​en buen estado a Friends Book Shop de la biblioteca.

Este programa es presentado gracias al apoyo de Friends of the Ferguson Library.

Para mayor información, pueden llamar al 203-351-8291 o al 203-351-8278.

Chequeos gratuitos de presión arterial

El miércoles 21 de mayo, de 10:30 a 11:30 de la mañana, en la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook, en 1 Haseco Avenue, Port Chester, se llevará a cabo un chequeo de presión arterial.

De acuerdo con los promotores, el tercer miércoles de cada mes, una enfermera ofrece exámenes de presión arterial gratuitos, de 10:30 a 11:30 de la mañana. No se necesita cita previa.

Para mayor información pueden llamar al 914-939-6710.