Hija de Robert De Niro se declaró transgénero

Robert De Niro es padre de siete hijos, con cuatro mujeres distintas, y formó una gran familia ensamblada que varias veces compartió momentos unidos en las redes sociales. Junto a su ex pareja Toukie Smith fue papá de gemelos, y Airyn es fruto de aquella relación. La joven, que hoy tiene 29 años, brindó una sentida entrevista donde se definió como “una mujer trans” y reveló cómo fue su infancia en Hollywood.

“Estoy lista para presentarse en mis propios términos”, reveló Airyn De Niro en diálogo con la revista Them. A fines de marzo salió a comer a un restaurante en Nueva York con el famosísimo actor de 81 años, y los fotografiaron en el ingreso al lugar.

Las imágenes luego fueron compartidas por el periódico británico Daily Mail, que publicó un artículo enfocado en “el sorprendente cambio de look del hijo de Robert De Niro, con cabello rosa y tacones”, antes de que Airyn pudiera hablar sobre su transición de género.

“Me molestó que me llamaron un ‘nepo baby’, sin siquiera haber hablado conmigo previamente”, indicó Airyn, que en aquella publicación todavía era mencionado como Aaron De Niro. “Nepo baby” es una expresión informal, que resulta ofensiva porque significa que alguien alcanzó determinado éxito gracias a sus conexiones familiares, o al nepotismo, especialmente si sus padres son famosos.

“Y como si eso fuese poco, el artículo salió poco antes del Día de la Visibilidad Trans. Yo nunca hice alarde de mi apellido ni crecí teniendo papeles secundarios en las películas de mi padre, ni yendo a reuniones de negocios o estrenos; mi padre siempre nos insistió mucho en que encontráramos nuestro propio camino, y que alcanzáramos el éxito por mis propios méritos”, aseguró.

“Simplemente me recordaron que la gente realmente no sabe nada sobre mí, siento que aún no saben nada, y cuando veo a mujeres trans siendo honestas y abiertas, especialmente en espacios públicos como lo son las redes sociales, y veo que son exitosas, pienso: ‘Quizás no sea demasiado tarde para mí'”, confesó, y detalló que en noviembre pasado inició la terapia hormonal, luego de haber sentido toda su vida que el sexo que le fue asignado al nacer -masculino-, no coincidía con su identidad de género.

Las revelaciones de Airyn De Niro sobre el bullying que sufrió

“Hay una diferencia entre ser visible y ser vista. Yo he sido visible, pero creo que nadie me ha visto aún”, indicó la joven. Sobre sus años en el instituto recordó lo difícil que fue ser objeto constante de burlas y víctima de bullying.

“Eran crueles, y de por sí yo ni siquiera encajaba en el estándar de belleza, de ser delgado, blanco, musculoso o simplemente masculina”, reveló. “De pequeña siempre me decían que tenía demasiado o muy poco de algo: demasiado grande, no lo suficientemente delgada; no lo suficientemente negra; no lo suficientemente blanca; demasiado femenina; no lo suficientemente masculina”, manifestó.

“Nunca nadie me dijo: ‘Eres perfecta simplemente como eres’”, reveló. Elogió la crianza que le dieron sus padres, que mientras estuvieron juntos y también luego de separarse, fueron muy presentes. “Obviamente, ningún padre es perfecto, pero agradezco que mis padres hayan querido mantenerme alejada de los focos de atención y que trataran de que tuviera una infancia lo más normal posible”, sostuvo.