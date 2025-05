Familia de niña hispana desaparecida redobla esfuerzos en su búsqueda tras condena del padre

- Publicidad -

ANSONIA.- José Morales fue declarado culpable del asesinato de su entonces novia, Christine Holloway, y ahora la atención se centra en la hija desaparecida de la familia, Vanessa Morales.

No se la ha visto en cinco años, y la policía de Ansonia continúa investigando su desaparición.

Mientras se leía el veredicto en un tribunal de Milford el martes pasado, Morales mantuvo la vista baja al enterarse de que había sido condenado por el asesinato de Holloway en 2019 en su casa de Myrtle Avenue, Ansonia.

La familia de Holloway abandonó la sala llorando. Ahora, afirman que su objetivo será encontrar a Vanessa, su hija, quien ha estado desaparecida desde el asesinato.

La cuñada de Holloway, Jodi Jacobellis, declaró que “ahora que esta parte de nuestras vidas ha terminado, podemos centrarnos más en traer a Vanessa de vuelta a casa. Sé que nunca dejamos de buscarla”.

Morales era sospechoso de la desaparición de Vanessa, pero nunca fue acusado.

El ex agente especial del FBI y profesor de la Universidad de New Haven, Ken Gray, afirmó que los casos de menores desaparecidos que se extienden a lo largo de varios años pueden ser difíciles de resolver.

“Con el paso del tiempo, cada vez hay menos pruebas que permitan resolver el caso”, declaró Gray.

Morales declaró en el juicio, alegando que unos intrusos mataron a Holloway y se llevaron a Vanessa, alegando que estaba bajo los efectos de la Phencyclidine (PCP) en ese momento.

Este testimonio lleva a los expertos a creer que a Morales no se le impondrá una pena menor por proporcionar información sobre su paradero.

“Creo que simplemente no plantó ningún recuerdo. Estaba en un estado de alucinación. Simplemente no estaba en la realidad”, declaró Jim Bergenn, abogado de Shipman and Goodwin.

Gray afirmó que, si bien parece que la pista para encontrar a Vanessa se ha enfriado por ahora, afirmó que aún hay esperanza para su familia, citando casos anteriores en los que se han encontrado menores años después, como el secuestro de Jaycee Dugard, quien fue encontrada tras estar desaparecida durante más de 18 años.

“Podría haber esperanza, y aún se mantiene la esperanza de que la encuentren”, dijo Gray.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados publicó recientemente una foto de Vanessa con la edad modificada. Ahora tiene casi 6 años.

Los fiscales insinuaron que podría surgir más información sobre Vanessa en el futuro.

“El Departamento de Policía de Ansonia está analizando cualquier novedad que pueda surgir a raíz de este veredicto con respecto a Vanessa Morales”, declaró Howard Stein, fiscal estatal adjunto.

La policía de Ansonia indicó que la desaparición de Vanessa sigue siendo una investigación activa e instó a cualquier persona con información a que se ponga en contacto con ellos.

La sentencia de Morales está programada para el 8 de julio. Enfrenta hasta 65 años de prisión.