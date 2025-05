EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Programa del nido vacío

Las organizaciones Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD), The Dominican-American Coalition of Connecticut (DACC) y el Centro Comunitario Colombiano de Connecticut llevan a cabo el “Programa del nido vacío”, un espacio para conectar, disfrutar y redescubrir nuevas experiencias.

De acuerdo con los promotores, las personas pueden realizar dinámicas interactivas, recibir charlas motivacionales, tener diversión y buena compañía.

El programa se brinda los sábados de 3:00 a 6:00 de la tarde, en 1021 Main Street, Bridgeport.

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://shorturl.at/sW9z9.

Para mayor información pueden llamar a Mariela Nieto al 203-850-2004.

Asistencia para contactar programas

El viernes 2 de mayo, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, la Biblioteca Pública de New Rochelle, en 1 Library Plaza, New Rochelle, brindará asistencia para ayudar a las personas a conectarse con los servicios y programa de ayuda gratuitos en New Rochelle o en el condado de Westchester.

De acuerdo con los promotores, un miembro del personal de la biblioteca estará en el área del HELP & Learning Center, en el segundo piso, listo para ayudar a las personas a completar las solicitudes en línea, encontrar servicios sociales, configurar una cuenta de correo electrónico básica, conectarse a los recursos de la comunidad, y mucho más.

Para programar una cita, pueden llamar al 914-813-3733 o al 914-632-7878.

Además, pueden enviar un correo electrónico a dlink@wlsmail.org.

Una tarde de salsa

Concerts in Motion, una organización sin fines de lucro, con sede en Nueva York, lleva música en vivo a las comunidades con la misión de ofrecer música inspiradora que transforma vidas, evoca recuerdos y hace que cualquier lugar se sienta como un hogar.

De acuerdo con los promotores, el evento “Una tarde de salsa” será una tarde inolvidable de ritmos vibrantes y melodías conmovedoras con música latina, con las actuaciones de Humberto Sánchez (guitarra y voz) y Oscar Oñoz (trompeta).

Se llevará a cabo el viernes 2 de mayo, de 2:00 a 3:00 de la tarde, en el auditorio de la Biblioteca Pública de White Plains, en 100 Martine Avenue, White Plains.

Para mayor información pueden llamar al 914-422-1400.

Historia y Manualidades del Cinco de Mayo

La Biblioteca Pública Ferguson de Stamford llevará a cabo el evento “Historia y Manualidades del Cinco de Mayo”, el lunes 5 de mayo, de 4:00 a 5:30 de la tarde, en 1 Public Library Plaza, Stamford.

De acuerdo con los promotores, el evento está dirigido a niños de los grados k-5 y preadolescentes de los grados 5-8.

En el evento las personas pueden celebrar el Cinco de Mayo con historias, canciones y una manualidad, se servirán snacks.

El Cinco de Mayo es una festividad importante que conmemora la victoria del ejército mexicano sobre las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862.

Para inscribirse pueden ingresar a la web https://www.fergusonlibrary.org/event/cinco-de-mayo-storytime-and-craft-59602.

Para mayor información pueden llamar al 203-964-1000 o al 203-351-8215.

Pueden, además, enviar un correo electrónico a mlee@fergusonlibrary.org.

Acceso a capital

La organización SCORE Fairfield County brindará de manera gratuitaun taller llamado “Pequeñas empresas, acceso a capital”, el miércoles 7 de mayo, a partir de las 6:00 de la tarde, en la Wilton Library Association, en 137 Old Ridgefield Road, Wilton.

El capital es el elemento vital de cada pequeña empresa. Las posibles fuentes de capital incluyen deuda, equidad y subvenciones.

De acuerdo con los promotores, los asistentes aprenderán sobre posibles fuentes de capital para pequeñas empresas, incluyendo diferentes tipos de prestamistas e inversores, los requisitos para obtener capital, qué debe hacer en preparación para solicitar un préstamo, el proceso de suscripción de préstamos, cómo funciona la amortización de préstamos y cómo mejorar tus posibilidades de una recaudación exitosa.

El presentador será Joe McCaffrey.

El taller es patrocinado por la Comisión de Desarrollo Económico de Wilton, la Cámara de Comercio de Wilton y la Wilton Library Association.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://shorturl.at/GUWrJ.

Para mayor información, pueden llamar al 203-831-0065, enviar un correo electrónico a score.fairfieldcounty@gmail.com o ingresar a la web https://fairfieldcounty.score.org.