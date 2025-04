Gerard Piqué y Clara Chía habrían puesto fin a su relación

- Publicidad -

Después de meses de rumores de una supuesta crisis entre Gerard Piqué y Clara Chía, todo apunta a que la pareja habría terminado su relación.

Ha sido la comunicadora española Adriana Dorronsoro, quien lo ha dado a conocer este Jueves en su programa Vamos a ver, del canal Telecinco.

Las primeras informaciones indican que los desacuerdos y malos entendidos de la pareja habrían sido la causa principal de esta ruptura que, por el momento, no ha sido confirmada por sus protagonistas.

“Me confirman que han roto. Estoy indagando en los motivos, me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro”, afirmó la periodista y conductora del espacio televisivo de Telecinco, Adriana Dorronsoro en el programa presentado por Joaquín Prat, citando fuentes cercanas a la pareja. “Sé que tuvieron una crisis porque ella quería avanzar en la relación, quería ser madre y él tenía cierto recelo”, manifestó la comunicadora.

Ante la publicación de la noticia, las reacciones en redes sociales de los fanáticos de Shakira fueron abundantes, sorprendidos por el hecho y hasta aprovecharon para lanzarle una serie de pullas al exfutbolista.

La pareja dejaba de esconderse del ojo público en el verano del 2022, cuando todos los ojos se centraban en ellos. Y más después de la forma en que el exfutbolista se separó de Shakira.

Casi tres años después de canciones de desamor, tribunales y una bruja en un balcón, vuelven a ser el centro de todas las miradas por lo que parece el fin de un amor que no empezó con buen pie.

La noticia sigue todavía en curso, pero las primeras informaciones, también recogidas en revistas españolas como Semana, afirman categóricamente lo que para muchos ya era crónica de una muerte anunciada.

Sin embargo, nueva información en las últimas horas desmentiría las noticias de ruptura. Y es que, de acuerdo con el portal deportivo Marca, Piqué y Clara Chía no se han separado. “Este diario se puso en contacto en fuentes muy cercanas al exjugador del Barcelona y desmintieron con rotundidad la noticia”, expresó el portal deportivo.

Las fuentes consultadas señalaron que “la relación sigue viva” y que el exfutbolista y empresario continúa con normalidad su relación con Clara Chía.

Jordi Martin, que sigue la actividad de la pareja de manera activa, también desmintió dicha información. “Me desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin. Como ya anticipé hace un mes, la pareja, me aseguran, que no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami, pero no hay ruptura”, expresó el paparazzi en su cuenta de Instagram.