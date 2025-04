Policía de Westchester incauta decenas de vehículos por falta de registro y seguros

- Publicidad -

YONKERS.- Las autoridades enviaron un mensaje que aplica a los motociclistas, scooters o incluso a vehículos motorizados en general, pero la idea es la misma: es necesario tener la documentación de su vehículo al día, de lo contrario, su auto podría terminar como las docenas que el Departamento de Policía de Yonkers detuvo recientemente en su último operativo.

El último operativo del Departamento de Policía de Yonkers se denominó Half the Wheels, All the Laws Operation (Operación: Mitad de Ruedas, Todas las Leyes).

El operativo formó parte de lo que podríamos llamar una “limpieza de primavera”, en la que, durante cuatro horas, la Policía de Yonkers recorrió la ciudad e incautó vehículos como ciclomotores, scooters y motocicletas sin registro, sin seguro o conducidos ilegalmente.

En total, el Departamento de Policía de Yonkers incautó cuarenta de estos vehículos y emitió aún más citaciones.

La realidad es que redadas y operativos como estos no son nuevos para las fuerzas del orden ni para el Departamento de Policía de Yonkers, ya que, según la publicación en la página de Facebook del Departamento, este tipo de operaciones se han llevado a cabo varias veces al año desde 2022.

Además, el Departamento de Policía de Yonkers realiza a diario la aplicación de este tipo de normas y regulaciones. Su publicación oficial continúa afirmando que “la conducción imprudente de estos vehículos sigue siendo una de las principales quejas de la comunidad”.

En los últimos dos años, estas operaciones han seguido teniendo éxito para el Departamento de Policía de Yonkers y, según admiten, “no se detendrán pronto”.

Los conductores también pueden usar esto como un aviso: si bien es necesario tener la documentación de su vehículo al día, también deben asegurarse de que su propia documentación, es decir, su licencia, siga vigente.

La publicación del Departamento de Policía de Yonkers concluyó con un mensaje para los conductores: “Sigan las normas de tránsito”.