EVENTOS COMUNITARIOS

Clases gratuitas de tecnología

El centro comunitario Neighbors Link de Westchester brinda de manera gratuita clases de tecnología.

Las clases se ofrecen en 27 Columbus Avenue, en Mount Kisco, los lunes de 6:00 de la tarde a 7:30 de la noche y los martes, de 10:00 a 11:30 de la mañana.

Se brindarán, además, en 320 Walnut Street, en Yonkers, los viernes de 10:00 a 11:30 de la mañana, y en 23-25 Spring Street, en Ossining, los jueves de 10:00 a 11:30 de la mañana, y de 6:00 a 7:30 de la noche.

Los temas incluyen cómo navegar por los servicios portales en línea, cómo proteger su información en línea, Gmail: conceptos básicos del correo electrónico, búsqueda de trabajos en línea y recursos de aprendizaje virtual, Google Docs: cómo crear un documento, volante y carta, y Google Sheets: cómo crear un presupuesto y más.

Habrá cuidado de niños disponible y se proporcionará una computadora para practicar durante la clase, manifestaron los organizadores.

Para mayor información pueden llamar a Christine García al 914-752-4668 o enviar un correo electrónico a cgarcia@neighborslink.org.

Celebración del Día de la Tierra

El martes 22 de abril, de 4:00 a 6:00 de la tarde, en la Biblioteca Pública de White Plains, en 100 Martine Avenue, White Plains, se llevará a cabo una celebración del “Día de la Tierra” organizado por la Youth Climate Action Fund y la Ciudad de White Plains.

De acuerdo con los organizadores, las personas pueden disfrutar de una tarde de comida gratis, premios emocionantes y presentaciones inspiradoras de grupos liderados por jóvenes que generan un impacto real, como Yes She Can, WP Mayor’s Youth Council, YWCA, United Green Core, entre otros.

Habrá premios y otras sorpresas.

Para mayor información pueden ingresar a la web https://www.cityofwhiteplains.com/1037/Youth-Climate-Action-Fund.

Hora de cuentos

El miércoles 23 de abril, a las 10:00 de la mañana los bebés, los niños pequeños y los niños en edad preescolar pueden disfrutar de canciones, juegos con los dedos, historias y más, con el programa Storytime (Hora de cuentos) con Ms. Tee, en la Biblioteca Pública Port Chester-Rye Brook, en 1 Haseco Avenue, Port Chester.

Para mayor información, pueden llamar al 914-939-6710.

Fundamentos de marketing para una pequeña empresa exitosa

La organización SCORE Fairfield County brindará de manera gratuita un taller llamado “Fundamentos de marketing para una pequeña empresa exitosa”, el jueves 24 de abril a partir de las 6:00 de la tarde, en la Biblioteca Pública de Norwalk, en 1 Belden Avenue, Norwalk.

De acuerdo con los promotores, este taller guiará a los participantes a través de la investigación de mercados y los planes estratégicos para iniciar y desarrollar una pequeña empresa exitosa.

Se hará hincapié en el valor del marketing, la marca, la comunicación, los mercados y canales objetivo, el posicionamiento de productos y servicios, los métodos de marketing y las redes sociales.

Los asistentes podrán aprender a crear la magia mediante diversos métodos de investigación de mercados para enfocar sus esfuerzos, cómo aplicar la investigación para desarrollar una estrategia de marketing a través de diversos canales, éxitos y fracasos reales como emprendedor.

Se brindarán respuestas a las preguntas: ¿Cómo logrará su negocio o idea de negocio un negocio exitoso? y ¿Cómo visualiza el proceso desde la creación de su empresa hasta ganarse la vida y contratar empleados para desarrollarla?

El presentador será Bob Zukowski.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://shorturl.at/ikOhX.

Para mayor información, pueden llamar al 203-831-0065, enviar un correo electrónico a score.fairfieldcounty@gmail.com o ingresar a la web https://fairfieldcounty.score.org.

Intercambio de conversación español-inglés

Un intercambio de conversación español-inglés semanal se reúne los sábados de 12:00 del mediodía a 1:30 de la tarde a través de Zoom, organizada por la Biblioteca Pública de Port Chester y Rye Brook.

De acuerdo con los promotores, se hablará 45 minutos en inglés y 45 minutos en español. Se recomienda un nivel intermedio de conversación, pero todos los niveles son bienvenidos siempre que esté dispuesto a intentar tener una conversación.

Si una persona no se siente cómoda hablando, puede solamente escuchar.

Para registrarse pueden llamar al 516-297-5985 o enviar un correo electrónico a barbaraspanishtutor@gmail.com.

La próxima reunión es el sábado 26 de abril.