Miles protestan contra Administración Trump y Musk

- Publicidad -

STAMFORD.- El sábado pasado se celebraron más de 1,200 eventos en todo el país en oposición al presidente Donald Trump y Elon Musk. Miles de personas se unieron a la protesta en Connecticut, en varias ciudades.

El Capitolio estatal recibió a miles de personas el sábado por la tarde, entre manifestantes, organizadores y legisladores.

Los líderes y legisladores de Connecticut acudieron a las escaleras del Capitolio para mostrar su apoyo, incluida la vicegobernadora Susan Bysiewicz, el senador federal Richard Blumenthal, el senador estatal Matt Lesser y el contralor estatal Sean Scanlon, entre muchos otros.

En la protesta, el fiscal general del estado, William Tong, expresó que “estamos aquí para proteger la atención médica que afirma el género. Estamos aquí para luchar por la investigación médica y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), y estamos aquí para impedir que Elon Musk y su ejército de hackers y aspirantes a soldados de asalto destruyan al gobierno federal”.

“Cuando dicen que van a desmantelar el gobierno federal, decimos que eso no es eficiencia, es extracción, es extorsión; decimos que no intervengan”, declaró Bethany Perryman, de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Connecticut.

“Queremos a Donald Trump y Elon Musk fuera de nuestro Medicare, fuera de nuestra seguridad social, de nuestros tribunales, de nuestra universidad y fuera de nuestra libertad de expresión”, declaró el senador Richard Blumenthal.

También hubo protestas en New London, New Haven, Stamford, New Milford, Danbury, Westport, Middletown y otros lugares.

“Creo que nuestro país está siendo destruido desde adentro. Soy un veterano de guerra que sirvió en Irak”, declaró Patrick Reardon, un manifestante en Middletown.

“Si no salimos a hacer esto, nadie más lo hará. Tenemos que presionar al Congreso”, señaló Ellen Steinberg, una manifestante en Middletown.

En Stamford, los manifestantes se reunieron en el Mill River Park y luego marcharon por la ciudad, deteniéndose en la sede de la WWE para protestar contra la Secretaria de Educación, Linda McMahon, quien, según ellos, “ha desempeñado un papel fundamental en la destrucción antidemocrática de nuestros valores nacionales por parte de la administración Trump”.

El Partido Republicano de Connecticut respondió a las protestas en Connecticut.

El presidente del Partido Republicano de Connecticut, Ben Proto, afirmó que no hay sorpresas por parte de la actual administración.

“Creo que Donald Trump está haciendo exactamente lo que dijo que haría, de la manera en que dijo que lo haría. Y quienes protestan son personas que no votaron por Donald Trump”, dijo Proto.

La Casa Blanca también respondió a las protestas.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Liz Huston, indicó que “la postura del presidente Trump es clara. Siempre protegerá el Seguro Social, Medicare y Medicaid para los beneficiarios elegibles. Mientras tanto, la postura de los demócratas es otorgar beneficios del Seguro Social, Medicaid y Medicare a los inmigrantes indocumentados, lo que arruinará estos programas y aplastará a los adultos mayores estadounidenses”.