EVENTOS COMUNITARIOS

Un café para el alma

Todos los sábados de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, las organizaciones Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD) y The Dominican-American Coalition of Connecticut llevan a cabo un programa llamado “Un café para el alma”.

De acuerdo con los organizadores, los participantes pueden recibir reflexión, bienestar y paz interior.

Es un espacio semanal para liberar el estrés, fortalecer valores y cuidar la salud emocional.

Se realizan ejercicios de respiración, dinámicas de reflexión y se obtienen herramientas practicas para el día a día.

El programa se brinda en el segundo piso de 1021 Main Street, Bridgeport.

Para registrarse puedes ingresar a la web https://shorturl.at/AS54b.

Para mayor información pueden llamar al 203-913-5370 o al 203-826-9267.

Feria de la salud del vecindario

La “Feria de la salud del vecindario” se llevará a cabo el sábado 12 de abril, de 8:30 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la Calvary Baptist Church, en 188 Orawaupum Street, White Plains.

Esta feria, organizada por el Hospital de White Plains, El Centro Hispano, el Thomas Slater Center y la Calvary Baptist Church, ofrecerá exámenes de salud gratuitos, incluyendo asma, presión arterial, colesterol, cáncer de próstata, salud mental, diabetes, evaluación de accidentes, pruebas cervicales y evaluación del habla y el lenguaje en niños, así como mamografías (previa cita al 914-849-7520).

Habrá también revisiones dentales y auditivas, una sesión informativa y educativa, y actividades familiares como demostración culinaria, distribución de alimentos, instalación de sillas para autos y revisiones de seguridad, rifas, lecturas de bienestar y yoga en sillas, así como artes y oficios con ArtsWestchester Artsmobile.

Se servirán desayunos y almuerzos gratuitos.

Para mayor información, pueden llamar al 914-681-1119, 914-948-6211, 914-289-0500 o al 914-948-2875.

Curso de ciudadanía

El lunes 14 de abril, en el tercer piso de la Biblioteca Ferguson, en 1 Public Library Plaza, de 10:30 de la mañana a 12:30 del mediodía se comenzará a brindar de manera gratuita un curso de ciudadanía de los Estados Unidos.

De acuerdo con los promotores, el curso de estudio consta de seis semanas para el examen de naturalización de los Estados Unidos.

Las clases se llevarán a cabo dos veces por semana, los lunes y jueves. Los estudiantes deben leer, escribir y comprender inglés básico.

Los solicitantes de 50 años o más con 20 años de residencia permanente legal o 55 años o más con 15 años de residencia permanente legal pueden ser eximidos del requisito de alfabetización en inglés.

Se requiere registro. Puede registrarse, pueden ingresar a la web https://www.fergusonlibrary.org/event/us-citizenship-study-course-54045, enviar un correo electrónico a yelena@fergusonlibrary.org, o llamar al 203 351-8221.

Además, pueden registrarse en persona en el mostrador de referencia del segundo piso de la Biblioteca Ferguson.

Sesión gratuita de inmigración

El centro comunitario Building One Community (B1C) llevará a cabo una sesión gratuita de preguntas de inmigración, donde los asistentes podrán enterarse sobre la actualidad en el tema migratorio, y en caso de tener un proceso abierto cómo poder llegar a una buena conclusión.

La sesión será el martes 15 de abril, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en Building One Community, en 417 Shippan Avenue, Stamford.

Además, las personas pueden participar a través de Zoom.

Para registrarse, pueden llamar al 203-674-8585. El link para participar en Zoom será enviado por correo electrónico una vez la persona se haya registrado.

Ayuda para navegar por seguros médicos

El martes 29 de abril, de 9:00 de la mañana. a 3:00 de la tarde, la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook ofrecerá ayuda para navegar por seguros médicos.

Según los organizadores, el Departamento de Salud del condado de Westchester brindará asistencia gratuita en la biblioteca, manteniendo la confidencialidad de las preguntas y solicitudes.

Para programar una cita, puede llamar al 914-995-6350 o enviar un correo electrónico a hnav@westchestergov.com.

Además, habrá ayuda disponible en español.