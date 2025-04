Critican a aerolínea por operar vuelos chárter para deportaciones de inmigrantes

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Avelo Airlines planea comenzar a operar vuelos chárter para deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos desde Arizona, una medida que ha generado fuertes críticas de funcionarios de Connecticut y en redes sociales.

Si bien los vuelos, que comenzarán el 12 de mayo, saldrán de Mesa, Arizona, donde Avelo planea establecer tres aviones, no se ha mencionado ningún vuelo chárter desde el Tweed New Haven Regional Airport ni desde el Aeropuerto Internacional Bradley, que juntos conforman la base más grande de Avelo en la Costa Este.

En Connecticut, Avelo ha sido una empresa de aviación de rápido crecimiento. Sin embargo, la decisión de colaborar con el

U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) para transportar a personas deportadas provocó una dura reprimenda del principal funcionario de la Ciudad.

“La decisión de Avelo Airlines de operar vuelos chárter para deportaciones desde el Mesa Gateway Airport en Arizona es profundamente decepcionante y preocupante”, declaró el alcalde de New Haven, Justin Elicker.

“Para una empresa que se autoproclama como la aerolínea local de New Haven, esta decisión comercial contradice los valores de la Ciudad”, agregó el funcionario.

Elicker, quien se ha expresado enérgicamente contra los planes de deportación de la Administración Trump y lidera una ciudad que ha demandado al gobierno federal por otras políticas de la Administración Trump, declaró que “llamé personalmente al director ejecutivo de Avelo, Andrew Levy, durante el fin de semana para expresar mi firme objeción a esta decisión empresarial e instarlo a que la reconsidere”.

Agregó que “si bien nadie se opone a la deportación de personas que han cometido delitos violentos, está bien documentado que la Administración Trump está violando los derechos fundamentales al debido proceso en lo que respecta a nuestra comunidad inmigrante, y necesitamos que las empresas den un paso al frente y se opongan a las acciones inconstitucionales, ilegales e inhumanas de la Administración Trump, y no que sean cómplices de ellas”.

Para Elicker “viajar debería ser para unir a las personas, no para separar a las familias”.

La New Haven Immigrants Coalition ha iniciado una campaña de petición en línea en la que declara que los firmantes no volarán con Avelo hasta que deje de operar vuelos chárter de ICE.

“Exigimos que Avelo detenga sus planes de realizar vuelos de deportación en cooperación con la Administración Trump”, dice una petición de Change.org.

“Nos comprometemos a boicotear a la aerolínea hasta que detenga sus planes de lucrarse con los vuelos de ICE, que están destrozando familias y comunidades y expulsando a algunos residentes legales, como el padre de Maryland, Kilmar Abrego García, sin posibilidad de regresar con sus familias”, agregó el sitio web.

Avelo confirmó sus planes en un comunicado.

“Somos conscientes de que este es un tema delicado y complejo. Tras extensas deliberaciones, determinamos que estos vuelos chárter nos brindarán la estabilidad necesaria para seguir ampliando nuestro servicio regular de pasajeros y mantener a nuestros más de 1,100 tripulantes empleados durante los próximos años”, declaró Andrew Levy, fundador y director ejecutivo de Avelo Airlines.

Levy comentó que “Avelo Airlines ha firmado un acuerdo para un programa de vuelos chárter a largo plazo para la agencia de U.S. Department of Homeland Security’s (DHS) Immigration Control and Enforcement. Se ofrecerán vuelos nacionales e internacionales para apoyar las iniciativas de deportación del Departamento”.

Avelo, con sede en Houston y una de las aerolíneas más jóvenes del país, inició sus operaciones desde Tweed New Haven Regional Airport, su primera base en la Costa Este, en 2021.