Shakira y Piqué en conflicto por la venta de la mansión de Barcelona

El padre de Sasha y Milan parece que está “presionando” a la cantante para que acceda al precio por la casa, pero la barranquillera dice que lo que o-

frecen es “una auténtica miseria”.

Si no se logra un a-

cuerdo, podría llegar a ser necesario un juicio para resolver la venta de la mansión, lo que prolongaría el conflicto.

La expareja formada por la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué enfrenta nuevamente tensiones, esta vez por la venta de la mansión que ambos compartían en Esplugas de Llobregat, un exclusivo barrio en las afueras de Barcelona.

El desacuerdo sobre el precio de la propiedad ha generado nuevas disputas entre los dos, quienes se separaron en 2022, tras una serie de eventos mediáticos que marcaron su relación.

Según reportes, la venta de la casa, adquirida en 2012, se ha convertido en un punto de conflicto debido a las diferencias de enfoque de ambos. Shakira, que ahora reside en Miami, no tiene prisa por vender la propiedad, pero exige un precio justo para ella.

La mansión, que fue testigo de los años que la cantante y Piqué dedicaron a su vida familiar, tiene un valor de mercado estimado entre 6 y 10 millones de euros. Sin embargo, Shakira está pidiendo 12 millones, una cifra que Piqué considera excesiva.

El exfutbolista parece estar presionando para vender rápidamente la propiedad a un precio más bajo, posiblemente debido a las dificultades económicas que enfrenta. Se dice que Gerard tiene planes de construir una nueva casa en las afueras de Barcelona con su pareja actual, Clara Chía, y necesita vender la mansión para financiar esos proyectos.

Según el periodista Jordi Martín, quien ha cubierto los detalles de la disputa, Piqué ha presionado fuertemente a Shakira, a lo que la cantante respondió calificando sus ofertas como “una auténtica miseria”.

El conflicto se complica aún más por el hecho de que la mansión está registrada a nombre de una sociedad llamada Tuamotu, gestionada por el padre de Piqué. Debido a esto, Shakira no tiene control directo sobre la venta de la propiedad, ya que no aparece como socia en dicha sociedad. Esta complicación legal ha llevado a que las negociaciones se vuelvan aún más tensas.

A pesar de que ambos tienen derecho al 50% de la propiedad tras su separación, las discusiones sobre el precio y las condiciones de venta siguen siendo intensas. Según las fuentes cercanas a la cantante, estas disputas sobre la venta de la casa han sido uno de los principales focos de tensión entre ellos desde que se separaron, lo que ha agravado la relación entre Shakira y Piqué.

En este contexto, si no se logra un acuerdo, podría llegar a ser necesario un juicio para resolver la venta de la mansión, lo que prolongaría el conflicto y hacer que la relación entre la expareja se enfríe aún más. De momento, la situación sigue siendo incierta y parece que la disputa por la propiedad podría continuar.