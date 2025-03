Federales allanan casa de Tekashi 6ix9ine en Florida

- Publicidad -

Oficiales federales de libertad condicional de Estados Unidos, asistidos por investigadores de narcóticos de la Oficina del Sheriff de Palm Beach en Florida, allanaron el miércoles la mansión del rapero Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine.

Tekashi le dijo a TMZ que los federales y la policía local irrumpieron en la casa el miércoles por la mañana y lo mantuvieron esposado desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. mientras registraban el lugar, donde presuntamente incautaron armas de fuego y drogas.

6ix9ine afirma que las fuerzas del orden le tomaron muestras de ADN. En ese sentido, dejó claro que no está involucrado en ninguna actividad criminal y que simplemente está descansando mientras está bajo arresto domiciliario.

La oficina del Sheriff indicó que lo encontrado no pudo vincularse de inmediato con 6ix9ine, por lo que se requieren más pruebas. Según el portal, Tekashi no fue arrestado porque no había una causa probable y fue esposado durante la redada para la seguridad de los oficiales.