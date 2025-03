EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Tutoría en inglés

El centro comunitario Neighbors Link de Westchester brinda de manera gratuita tutoría en inglés todos los viernes, de 10:00 a 11:30 de la mañana.

La tutoría es ofrecida en 23-25 Spring Street, Ossining, Westchester.

Para mayor información pueden llamar a Ali Ahmadi al 914-490-3913 o enviar un correo electrónico a esl@neighborslink.org.

Club de lectura

La organización Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD) lleva a cabo un club de lectura, cuyo propósito es compartir ideas, aprender de otros y disfrutar de la comunidad mientras se fomenta el hábito de la lectura y reflexión juntos.

De acuerdo con la organización, el programa se lleva a cabo el primer viernes de cada mes.

La próxima reunión será el viernes 14 de marzo, a las 7:00 de la noche, en 13 Rose Street, Danbury.

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://www.blessedkeys.com/book-club.

Para mayor información pueden llamar al 203-826-9267.

Celebración Día de la Mujer



El domingo 16 de marzo, de 2:00 a 4:00 de la tarde, en la Biblioteca Ferguson, en el DiMattia Building, en 1 Public Library Plaza, Stamford, las organizaciones CRISOL-Acuarela, Arte y Cultura y el Grupo Quetzal llevarán a cabo el evento Internacional Women Day Tribute to Outstanding Latino Women (Homenaje del Día de la Mujer a las Mujeres Latinas Destacadas).

Las mujeres que serán homenajeadas son: Patricia Lorquera, Ana Cabnal, Ana Gallegos, Noemí Berkof, Lisie Orjuela y Guadalupe Ramos.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://www.fergusonlibrary.org/event/crisol-acuarela-and-grupo-quetzal-celebration-hispanic-heritage-month-program-49428.

Para mayor información pueden llamar al 203-351-8231 o ingresar a la web www.fergusonlibrary.org.

Protección financiera y seguridad personal

Las organizaciones Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD), The Dominican-American Coalition of Connecticut y MIRA USA brindarán de manera gratuita el taller “Protección financiera y seguridad personal”, el sábado 22 de marzo, de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el segundo piso de 1021 Main Street, Bridgeport.

De acuerdo con los promotores, los asistentes aprenderán sobre sus derechos como empleado, arrendatario y comprador.

Además, podrán descubrir cómo protegerse de fraudes y prácticas inapropiadas en este taller gratuito y presencial.

Para inscribirse pueden ingresar a la web https://forms.gle/XoDggR7Jk5ce9A7u6.

Para mayor información pueden llamar al Ramona Santelises al 203-212-3613 o a Miguel Mogollón al 334-647-2872, extensión 213.

Pueden enviar, además, un correo electrónico a rsantelises@ctlead.org o a norwalk@mirausa.net.

Concierto anual “Tarde de Jazz”

La presidenta del Consejo Multicultural de la Alcaldesa Caroline Simmons (MMC), Eva Weller, y los miembros de la organización, anunciaron que el concierto “Tarde de Jazz” se llevará a cabo el domingo 30 de marzo, de 2:00 a 4:30 de la tarde (las puertas se abrirán a la 1:30 de la tarde), en el auditorio Dudley N.Williams, Jr. de la biblioteca Ferguson, en 1 Library Plaza, Stamford.

Copatrocinado con la Biblioteca Ferguson, el concierto presentará música en vivo celebrando la diversidad y el deleite global del jazz.

La alineación de este año incluye el conjunto de jazz Westhill Jazz Ensemble de la Westhill High School, dirigido por Blair Roberts, seguido por la actuación de músicos profesionales de Jazz como “Phil Bowler & Friends”, con Phil Bowler (bajo), Janice Dempsey (vocalista), Bob Riccio (guitarra) and Bobby Leonard (batería).

Además, la banda The Roylety Steel Drum Pan Band con Jim Royle (baterías), John Mobilio (bajo) y Brian Ente (Tambor metálico) que presenta un energético jazz Caribeño y Latino.

El programa concluye con el quinteto conformado por Chris Coogan (teclado y voz), Jim Clark (saxofón), Rex Denton (trompeta), John Mobilio (bajo) y Jim Royle (batería).

Para garantizar sus asientos, pueden hacer su reservación antes del 23 de marzo, a través del correo electrónico mayorsmcc@stamfordct.gov o llamar a Ana Gallegos al 203-219-0817. El estacionamiento público es gratis los domingos hasta las 5:00 de la tarde.

Clases de preparación para la ciudadanía

Las personas pueden inscribirse de manera anticipada para recibir clases gratuitas de preparación para la ciudadanía, brindadas por las organizaciones Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD), The Dominican-American Coalition of Connecticut y el Centro Comunitario Brasileño de Connecticut.

Las clases comienzan el 9 de junio en 13 Rose Street, Danbury.

Para inscribirse pueden ingresar a la web https://shorturl.at/qfobQ.

Para mayor información pueden llamar al 203-826-9267.