La hija de Gene Hackman sospecha que el actor y su esposa murieron envenenados en su casa

La muerte del legendario actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, sigue rodeada de incertidumbre mientras las autoridades continúan investigando lo ocurrido en su residencia en Santa Fe, Nuevo México.

Hackman, de 95 años, y Arakawa, de 63, fueron encontrados sin vida el miércoles 26 de febrero. Uno de sus perros también yacía inerte en la mansión, mientras otros dos sobrevivieron.

Aunque las causas de muerte todavía no se han confirmado, hay al menos cuatro escenarios siendo evaluados por la policía: un doble homicidio, muerte accidental, muerte natural o suicidio.

Por ahora, la familia del actor se inclina hacia la teoría del envenenamiento accidental, pues los tres decesos se reportaron al mismo tiempo.

Elizabeth Jean Hackman, hija del actor y su exesposa Faye Maltese, declaró a TMZ que la familia aún no tiene certeza sobre lo ocurrido, pero sospecha que “los gases tóxicos” pudieron haber sido la causa. Su teoría se sostiene también en la ausencia de signos de violencia tanto en los cadáveres, como en los accesos de la casa.

Un informe policial relató cómo fueron encontradas las víctimas

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Santa Fe, un vecino alertó a las autoridades luego de notar que la casa de Hackman permanecía en silencio y sin actividad.

Cuando los agentes llegaron para realizar un chequeo de bienestar, encontraron la puerta de entrada entreabierta y, al ingresar, descubrieron los cuerpos de Hackman y Arakawa en distintas habitaciones de la vivienda.

Los detalles que observaron las autoridades fueron revelados en la mañana del 27 de febrero. Se precisa que el actor fue hallado en el “mud room” (una especie de recibidor) mientras que Arakawa fue encontrada en un baño junto a un calefactor. Además, había un frasco de pastillas abierto y píldoras esparcidas sobre el tocador.

Uno de los perros de la pareja también fue hallado muerto en un clóset cercano al baño.

Según el informe policial al que accedió AP News y Variety, los cuerpos de Hackman y Arakawa llevaban al menos un día sin vida antes de ser encontrados. Había signos de descomposición, como “momificación en manos y pies” además de “hinchazón en el rostro”.

Al momento de la primera inspección tampoco se registró señales de fuga de gas.

Inicialmente, la oficina del sheriff descartó signos visibles de violencia en la escena y se descartó actividad criminal.

No obstante, a medida que avanzan las pesquisas, las autoridades decidieron calificar el caso como “sospechoso” y solicitaron una orden de cateo para inspeccionar más a fondo la propiedad.

“El agente cree que las circunstancias que rodean la muerte de las dos personas fallecidas son lo suficientemente sospechosas como para requerir una investigación y búsqueda exhaustiva”, se lee en el documento oficial.

La orden de cateo incluye la revisión de “muebles, paredes, equipos de plomería o líneas de gas dentro y alrededor de la residencia”.

Tim Korte, portavoz de la compañía de gas de Nuevo México, informó a AP News que la empresa está colaborando con la investigación para determinar si hubo algún problema con el suministro de gas en la residencia del actor.

Chris Ramirez, representante del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México, institución encargada del forense estatal, se negó a comentar sobre los avances en la autopsia.

Gene Hackman, ganador de dos premios Oscar, dejó un legado imborrable en la industria del cine. Su carrera, que abarcó más de cuatro décadas, lo convirtió en una de las figuras más respetadas de Hollywood. Entre sus películas más memorables se encuentran The French Connection, Unforgiven, Superman, The Firm y Hoosiers.