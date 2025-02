Indocumentados comparten impacto de no tener seguro

- Publicidad -

HARTFORD.- Alrededor del 58% de los 113 mil inmigrantes indocumentados que viven en Connecticut carecen de seguro médico, según la Connecticut Health Foundation, una organización independiente sin fines de lucro que otorga subvenciones para la salud y se dedica a la formulación de políticas públicas.

La comunidad inmigrante enfrenta muchos obstáculos para acceder al seguro médico debido a su estatus indocumentado, como restricciones de elegibilidad, trabajos con salarios bajos que no ofrecen seguro médico, barreras lingüísticas y miedo y desconfianza generales en el sistema.

De acuerdo con el Stamford Advocate, los indocumentados en Connecticut enfrentan desafíos para acceder a planes médicos como Medicaid, Medicare o CHIP (Programa de Seguro Médico Infantil).

Michelle Ham, cuya historia fue compartida en un mitin llevado a cabo en el Capitolio estatal en Hartford, se mudó a Connecticut desde Honduras con su familia cuando tenía dos años y ha vivido con la preocupación constante de enfermarse.

Ham, que ahora tiene 21 años, como muchos otros inmigrantes indocumentados, no califica para el programa Medicaid del Estado y se preocupa por cómo ella y su familia podrán pagar el tratamiento médico cuando llegue el momento de una visita al hospital.

Cuando Ham fue admitida en la sala de emergencias hace unos años, dijo que los médicos le informaron que necesitaba una cirugía para extirpar varios quistes grandes alrededor de sus ovarios.

En lugar de programarla, comenzó a tomar medicamentos para ver si los quistes se curaban solos, pero “por suerte”, se conectó con un médico que realizó la cirugía pro bono.

Más tarde, un quiste reapareció y Ham dijo que tuvo que pagar mucho dinero de su bolsillo para ver a un especialista y obtener la medicación que necesitaba para curarse.

“Ampliar los beneficios de salud de HUSKY me daría la oportunidad de no tener que preocuparme por tener que pagar y preguntarme de dónde tendría que venir el dinero”, dijo un orador en el mitin, leyendo el testimonio de Ham en apoyo de dos proyectos de ley que ampliarían Medicaid, también conocido como HUSKY, a los residentes elegibles por ingresos de 26 años o menos, independientemente del estado migratorio.

Aunque las historias de la experiencia de la comunidad indocumentada se hicieron eco en el Capitolio a principios de este año, muchas de las personas afectadas, como Ham, no asistieron en persona y algunas no fueron nombradas por la preocupación de convertirse en un objetivo del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), a raíz de las órdenes ejecutivas antiinmigrantes de la administración del presidente Donald Trump.

Sin embargo, los defensores y los miembros de la comunidad por igual dijeron que estas acciones federales subrayan la importancia de la acción legislativa estatal, a pesar del posible rechazo.

“Si Connecticut quiere un futuro que incluya familias saludables y una fuerza laboral estable, próspera y en crecimiento que esté lista para satisfacer las necesidades de nuestro futuro, Connecticut debe garantizar que todos tengamos acceso a un seguro médico independientemente de nuestro estatus migratorio”, continuó el testimonio de Ham.

Carolina Bortolleto, líder de la HUSKY 4 Immigrants Coalition, dijo que ha escuchado muchas historias de personas que se han negado a recibir tratamiento después de sufrir una lesión que finalmente afectó su movilidad.

“Es un problema que se multiplica. Cualquier problema de salud que se tenga es mucho más rentable y más fácil para el paciente tratarlo tan pronto como aparece, en lugar de hasta que se agrave lo suficiente”, dijo Bortolleto.

Esto es lo que le pasó a la madre de un joven de Danbury de 17 años y miembro de la organización Connecticut Students for a Dream (C4D), un grupo de defensa estatal dirigido por jóvenes indocumentados.

Un miembro del grupo compartió la historia del estudiante en el Capitolio este mes. El testimonio se presentó sin el nombre del estudiante por temor a que su familia fuera objeto de persecución por su estatus migratorio.

El estudiante describió cómo su madre esperó casi tres años antes de buscar atención para un diente infectado porque no tenían seguro médico. Finalmente, fue a ver a un médico sin licencia que realizó una cirugía para extraer el diente.