Completan desarrollo de viviendas asequibles de 33 unidades

- Publicidad -

CROTON-ON-HUDSON.- La gobernadora Kathy Hochul anunció la finalización de Maple Commons, un nuevo desarrollo de viviendas en Croton-on-Hudson, en el condado de Westchester, que cuenta con 33 viviendas asequibles y energéticamente eficientes en una comunidad transitable a pie y orientada al transporte público.

El complejo de dos edificios de 18 millones de dólares está ubicado en la Maple Street, en la ciudad de Croton-on-Hudson, y está orientado a las personas que ganan hasta el 80 por ciento del ingreso medio del área.

El desarrollo cuenta con una combinación de unidades de alquiler de una, dos y tres habitaciones, junto con un parque de 8 mil pies cuadrados que está abierto al público y espacios comunes al aire libre adicionales, incluido un área de juegos.

Todos los residentes tendrán acceso a internet gratuito de alta velocidad en sus unidades.

El desarrollo altamente eficiente energéticamente y totalmente eléctrico ha sido certificado por el New Construction – Housing Program de la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA). Las medidas de eficiencia incluyen equipos de alta eficiencia para calefacción y refrigeración de espacios, agua caliente y electrodomésticos.

“Maple Commons trae apartamentos asequibles muy necesarios a Croton-on-Hudson, una de las primeras comunidades pro-vivienda del Estado”, de acuerdo con Hochul.

“Este desarrollo altamente eficiente en términos de energía y orientado al tránsito es el último ejemplo del compromiso de mi administración para hacer que nuestro Estado sea más asequible y garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a un lugar estable y seguro para vivir”, agregó la funcionaria.

En los últimos cinco años, NYS Homes and Community Renewal ha creado o preservado más de 5 mil viviendas asequibles en Westchester. La Oficina de la Gobernadora dijo que Maple Commons continúa con este esfuerzo y complementa el Plan de Vivienda de cinco años de 25 mil millones de dólares de Hochul, que está destinado a crear o preservar 100 mil viviendas asequibles en todo el Estado.

“Maple Commons ha transformado un terreno baldío sin uso en viviendas para 33 familias”, expresó el alcalde de Croton-on-Hudson, Brian Pugh. “Las nuevas viviendas significan más clientes y trabajadores para las empresas locales y una economía local más dinámica. Este desarrollo demuestra lo que sucede cuando trabajamos juntos, cuidadosa y deliberadamente, para crear viviendas asequibles de calidad, que son tan desesperadamente necesarias en nuestra comunidad. Agradecemos a nuestros socios en el gobierno estatal y local por contribuir a este esfuerzo. Lo más importante es que damos la bienvenida a nuestros nuevos vecinos y futuros amigos en Maple Commons”, indicó el Alcalde.

La financiación estatal incluye créditos fiscales estatales y federales para viviendas de bajos ingresos que generarán 11.1 millones de dólares en capital y 1.7 millones de dólares en subsidios de NYS Homes and Community Renewal.

El condado de Westchester proporcionó 1.7 millones de dólares a través de su New Homes Land Acquisition Program.