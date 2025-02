Mbappé hace añicos al peor Manchester City de Guardiola

- Publicidad -

MADRID (EFE).- Un triplete de Kylian Mbappé, desatado en una noche europea soñada de blanco, hizo añicos al Manchester City más endeble de la ‘era Guardiola’, superado en todas las facetas por el Real Madrid, que extendió la superioridad del Etihad con un partido brillante en el Bernabéu que refuerza su candidatura a la decimosexta.

Revitalizado en el duelo de mayor exigencia, la que perfectamente podía haber sido la final, despertó la verdadera imagen dominante del Real Madrid en la Liga de Campeones. Ante una caricatura de Manchester City que suma un nuevo capítulo de desprestigio al peor curso de Pep Guardiola. El descrédito de caer antes de octavos lo esquivó con clara superioridad Carlo Ancelotti que siempre aseguró las semifinales.

Exhibiendo galones y poderío ofensivo, el Real Madrid recupera las credenciales rescatando su mejor fútbol en un duelo de grandeza. Sintiendo la trascendencia de partidos que marcan la temporada, atropelló al City, instalado en una peor versión incluso que la mostrada en el Etihad.

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé es felicitado por el técnico italiano Carlo Ancelotti, tras finalizar el partido. EFE/Kiko Huesca

Nunca un equipo de Guardiola mostró menos señas de identidad en un campo. Será el quien decida si estos claros síntomas de fin de ciclo afectan solamente a futbolistas o también al banquillo. No hubo inventos tácticos en esta ocasión de un técnico que dejó grandes exhibiciones en la pizarra en el pasado. Genialidad o locura, apostó por sus tres fichajes invernales como titulares y la identidad del City mutó por completo respecto a su historia dorada reciente.

Mbappé: «Si marco mucho y ganamos títulos lo firmo con mi sangre»

El delantero francés Kylian Mbappé, autor de los tres tantos del triunfo del Real Madrid sobre el Manchester City (3-1), ‘eligió’ al Atlético de Madrid como rival para octavos de final de la Liga de Campeones «para no viajar», y aseguró que firma con «sangre» que sus goles sirvan para ganar títulos.

«No quería venir aquí para jugar mal. Cumplir mi sueño es una cosa pero quiero jugar bien, marcar una época y hacer historia en el Real Madrid. Sabía que tenía que jugar con más personalidad, el tiempo de adaptación se acabó y tengo que demostrar mi calidad», dijo Mbappé, autor de 18 tantos en sus 18 últimos partidos.

«No tengo límite, si puedo marcar 50 los haré y más aún, pero lo más importante es ganar títulos porque en mi carrera he marcado muchos goles y no he ganado muchas veces títulos grandes. Si marco muchos goles y ganamos títulos firmo con mi sangre», añadió.

El guardameta del Manchester Ederson Santana de Moraes (d), encaja el tercer gol del Real Madrid durante el partido ayer. EFE/Juanjo Martín

Ficha técnica

3 – Real Madrid: Courtois; Fede Valverde (Alaba, m.90), Rüdiger, Raúl Asencio, Mendy; Tchouaméni (Modric, m.82), Ceballos (Camavinga, m.78), Bellingham; Rodrygo, Vinícius (Endrick, m.90) y Mbappé (Brahim, m.77).

1 – Manchester City: Ederson; Khusanov, Stones (Aké, m.8), Rubén Dias, Gvardiol; Nico González, Gündogan (Kovacic, m.77), Bernardo Silva; Foden (McAtee, m.77), Savinho y Omar Marmoush.

Goles: 1-0, m.4: Mbappé. 2-0, m.33: Mbappé. 3-0, m.61: Mbappé. 3-1, m.91: Nico González.

Árbitro: István Kovács (RUM). Amonestó a Bellingham (38) por el Real Madrid; y a Gündogan (27), Nico (47) por el City.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vuelta del ‘play off’ de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 74.100 espectadores, cerca de 2.000 seguidores del City.