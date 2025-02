Presentan proyecto de ley para frenar adicción de niños a las redes sociales

- Publicidad -

HARTFORD.- El fiscal general William Tong, acompañado por legisladores de Connecticut, anunció esta semana la presentación del proyecto de ley HB 6857, una segunda propuesta que busca regular el uso de algoritmos de recomendación de redes sociales para menores.

El proyecto de ley HB 6857 requeriría que las empresas de redes sociales obtengan el consentimiento de los padres antes de exponer a los menores a contenido recomendado impulsado por algoritmos.

También establece configuraciones predeterminadas que limitan el contenido recomendado a una hora por día y restringen las notificaciones entre la medianoche y las 6:00 de la mañana, a menos que sean modificadas por un padre verificado.

Las empresas de redes sociales estarían obligadas a informar anualmente sobre el uso por parte de menores, incluido el número de menores en sus plataformas, el porcentaje que requiere el consentimiento de los padres y los patrones de uso diario.

El proyecto de ley es similar a uno discutido la semana pasada por la representante Kathy Kennedy, republicana de Milford, el proyecto de ley HB 5474, durante una audiencia pública ante el Comité Conjunto sobre la Infancia. Ambos proyectos de ley tienen apoyo bipartidista.

En la reunión en la que se anunció la legislación, Tong reconoció la presencia y el apoyo de varios representantes y senadores.

Habló de su experiencia como padre, haciendo referencia al uso de las redes sociales por parte de sus propios hijos y describiendo el papel de las notificaciones y el desplazamiento infinito para mantener a los usuarios interesados.

“Cuando me eligieron para servir en este edificio, mi hija acababa de nacer, era una bebé. Pero también tengo una hija de 16 años y otra de 13. Y no puedo ver realmente el contenido de sus teléfonos ni lo que están mirando, pero lo que sí puedo ver es la adicción, y todos podemos ver la adicción, no solo en nuestros hijos, sino en nosotros mismos”, indicó Tong, enfatizando el amplio impacto de la adicción a las redes sociales y digitales.

Además, ilustró este punto desafiando a los medios de comunicación y a otros asistentes a que se desconecten de sus teléfonos.

“Para aquellos de ustedes que estuvieron allí cuando anuncié por primera vez nuestra demanda contra Meta, Instagram y Facebook en noviembre de 2023, desafié a muchos de los periodistas y camarógrafos, algunos de los cuales están aquí ahora, a que guarden sus teléfonos y no miren sus teléfonos, no respondan a un zumbido o un timbre o un ding o un dong en su bolsillo”, agregó Tong, destacando la naturaleza omnipresente de las distracciones digitales.

El representante estatal Roland Lemar, demócrata de New Haven, señaló que el esfuerzo por presentar esta legislación cuenta con el apoyo de los miembros de ambos partidos.

“Creo que se trata de un tema bipartidista. Si recuerdan, cuando aprobamos nuestra ley de privacidad infantil en Connecticut, fue unánime tanto en la Cámara como en el Senado. Nadie votó en contra. Así que creo que, en Connecticut, los niños son una prioridad bipartidista”, dijo Lemar.

También describió las diferencias en las herramientas disponibles para monitorear el uso de las redes sociales entre sus hijos más pequeños y mayores y las formas en que han cambiado las opciones de control parental.

La propuesta surge de una acción legal del Estado contra las empresas de redes sociales. En noviembre de 2023, 33 fiscales generales presentaron una demanda contra Meta, alegando que la empresa diseñó deliberadamente funciones dañinas para aumentar la participación entre los menores.