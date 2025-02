¿Cómo es una deportación típica del ICE y cómo evitarla?

- Publicidad -

STAMFORD.- Mientras las comunidades inmigrantes de todo el país siguen preparándose para posibles redadas masivas por parte de la nueva administración del presidente Donald Trump, las autoridades de Connecticut continúan tomando medidas para proteger a los inmigrantes indocumentados.

Los funcionarios del Estado han tomado varias acciones. Una de ellas es la creación de programas de asistencia legal, como el de Apostle Immigrant Services, que ofrece asesoramiento legal y representación ante la corte de inmigración.

Además, el estado de Connecticut ha establecido políticas para limitar la cooperación con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), como no permitir que los agentes accedan a las instalaciones de las cárceles estatales sin una orden judicial.

Cada caso de inmigración es diferente, pero para cada inmigrante no autorizado que finalmente es deportado, el viaje comienza con un arresto.

Ese arresto puede provenir de un simple encontronazo con la ley, como una parada de tráfico, o puede ser el resultado de una redada en el lugar de trabajo, o, para aquellos con antecedentes penales, puede comenzar con un golpe en la puerta.

De acuerdo con los expertos, una deportación típica del ICE puede variar dependiendo de las circunstancias específicas del caso.

PASOS GENERALES

Identificación y localización: Los agentes del ICE identifican y localizan al individuo que será deportado, generalmente en base a información proporcionada por otras agencias de aplicación de la ley, denuncias de la comunidad o investigaciones propias. Detención: Los agentes del ICE detienen al individuo en su hogar, lugar de trabajo o en un lugar público. La detención puede ser con o sin orden de arresto. Interrogatorio: Los agentes del ICE interrogan al individuo para obtener información sobre su estatus migratorio, su historia de viajes y su situación familiar. Notificación de la deportación: Si se determina que el individuo es elegible para la deportación, se le notifica de su derecho a un juicio de deportación ante un juez de inmigración. Juicio de deportación: El individuo tiene derecho a un juicio de deportación, en el que puede presentar su caso ante un juez de inmigración. El juez decide si el individuo es elegible para la deportación. Orden de deportación: Si el juez decide que el individuo es elegible para la deportación, se emite una orden de deportación. Detención en un centro de detención: El individuo es trasladado a un centro de detención del ICE, donde se le mantiene bajo custodia hasta que se complete el proceso de deportación. Preparación para la deportación: El individuo es preparado para la deportación, lo que incluye la obtención de documentos de viaje, la notificación a la familia y la preparación para el viaje. Deportación: El individuo es deportado a su país de origen, generalmente en un vuelo comercial o en un vuelo charter.

Es importante destacar que el proceso de deportación puede variar dependiendo de las circunstancias específicas del caso, y que los individuos tienen derecho a buscar asesoramiento legal y a presentar su caso ante un juez de inmigración.

RECURSOS PARA EVITAR LA DEPORTACIÓN

Según los expertos, un indocumentado puede tener varios recursos para evitar la deportación, dependiendo de su situación específica y las leyes de inmigración vigentes. A continuación, se presentan algunos de los recursos que pueden estar disponibles:

Recursos legales

Asesoramiento legal: Buscar la ayuda de un abogado especializado en inmigración para evaluar su situación y determinar las mejores opciones. Solicitud de asilo: Si el indocumentado ha sufrido persecución o teme ser perseguido en su país de origen, puede solicitar asilo. Ajuste de estatus: Si el indocumentado tiene un familiar ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos, puede ser elegible para ajustar su estatus migratorio. Cancelación de la deportación: En algunos casos, un juez de inmigración puede cancelar la deportación si el indocumentado ha estado en los Estados Unidos durante un período prolongado y ha demostrado buen comportamiento.

Recursos comunitarios

Organizaciones de apoyo a inmigrantes: Muchas organizaciones, como la American Civil Liberties Union of Connecticut (ACLU), el Centro de Derechos de los Inmigrantes y la Coalición de Derechos de los Inmigrantes, ofrecen asesoramiento legal, apoyo emocional y recursos comunitarios. Iglesias y lugares de culto: Algunas iglesias y lugares de culto ofrecen refugio y apoyo a los indocumentados. Centros comunitarios: Los centros comunitarios pueden ofrecer recursos, como asesoramiento legal, clases de inglés y apoyo emocional.

Recursos gubernamentales

Programa de Acción Diferida (DACA): Si el indocumentado llegó a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años y ha estado en el país desde entonces, puede ser elegible para el programa DACA. Estatus de Protección Temporal (TPS): Si el indocumentado es ciudadano de un país que ha sido designado para recibir protección temporal, puede ser elegible para el programa TPS. Visas de trabajo: En algunos casos, un indocumentado puede ser elegible para una visa de trabajo si tiene una oferta de empleo en los Estados Unidos.

Los expertos apuntaron que es importante tener en cuenta que cada caso es único, y no todos los recursos pueden ser aplicables a cada situación. Es fundamental que los indocumentados busquen asesoramiento legal para determinar las mejores opciones para su caso específico.