La cifra que cobró Karla Sofía por protagonizar “Emilia Pérez”

La cinta Emilia Pérez ha generado debate en redes sociales desde que se estrenó el año pasado, ya sea por su historia que al parecer fue ofensiva para la audiencia mexicana. De hecho, hubo quienes aseguraron que la película no representa con precisión la realidad del crimen organizado en México, mientras que otros destacan su propuesta innovadora.

A pesar de la controversia, la cinta dirigida por Jacques Audiard se ha convertido en una de las más nominadas para los premios Oscar 2025, pues compite en 13 categorías.

Sin embargo, la polémica más reciente en torno al filme involucra a su protagonista, Karla Sofía Gascón, pues luego de que salieron a la luz publicaciones antiguas de la actriz en las que hacía comentarios ofensivos contra minorías, incluyendo la comunidad musulmana en España, su imagen se ha visto bastante dañada. Tras la viralización de estos mensajes, la española pidió disculpas públicamente y ofreció una entrevista a CNN, donde defendió su postura asegurando que “si fuera racista, no trabajaría con Zoe (Saldaña)”.

Como consecuencia del escándalo, Netflix decidió retirar su apoyo a la actriz en la campaña rumbo a los Oscar, según reportó Variety. La plataforma dejó de patrocinarla y de cubrir sus gastos de viaje para asistir a eventos previos a la ceremonia de la Academia. Además, eliminó su imagen de toda la publicidad de Emilia Perez.

Dirigida y escrita por Jacques Audiard, Emilia Pérez cuenta la historia de una narcotraficante que, tras una operación de cambio de identidad, busca reencontrarse con su familia y retomar su vida. A diferencia de otras producciones sobre el narcotráfico, la película adopta un formato musical, lo que le ha valido reconocimientos en diversas premiaciones, incluyendo los Globos de Oro.

A pesar de compartir pantalla con figuras de renombre como Selena Gómez y Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón no tenía fama internacional antes del proyecto. Según fuentes citadas por Variety, la artista recibió un pago de 100 mil euros por su papel protagónico. Aunque no se han revelado las cifras exactas de los salarios de sus compañeras de elenco, se especula que sus honorarios fueron más elevados debido a su larga trayectoria en Hollywood.

En una conferencia de prensa en México, Jacques Audiard explicó que el casting fue clave para obtener financiamiento: “El proceso fue largo… pero en un momento se impuso una cuestión de dinero y decidí apostar por actrices con cierto renombre para lograr financiar la película”, comentó.

Jacques Audiard se pone en contra de Karla Sofía Gascón

En una entrevista con Deadline, el director de Emilia Perez afirmó que estaba frustrado con la situación que engloba a Karla Sofía Gascón y sus tuits ofensivos hacia otras minorías. Incluso, el francés calificó los comentarios de la actriz como “odiosos e inexcusables” y señaló que su relación profesional y personal con la artista por el momento quedó fracturada.

“Es muy difícil para mí pensar en el trabajo que hice con Karla Sofía, la confianza que compartimos, el ambiente excepcional que tuvimos en el set, que efectivamente se basó en la confianza. Y cuando tienes ese tipo de relación y, de repente, lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de reproche, por supuesto, esa relación se ve afectada”, declaró.

Por si fuera poco, Jacques Audiard dijo que le preocupa el impacto negativo que las declaraciones de Karla Sofía Gascón han tenido en el equipo de Emilia Pérez, incluyendo a las coprotagonistas Zoe Saldaña y Selena Gomez.

“Estoy pensando en todo esto desde la perspectiva del daño que causa a otros, cómo está afectando al equipo y a todas las personas que trabajaron increíblemente duro en esta película. Estoy pensando en mí mismo, en Zoë Saldaña y en Selena Gomez. Simplemente no entiendo por qué sigue dañándonos”, indicó.