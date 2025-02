EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Oportunidad de voluntariado

Si una persona está interesada en ser voluntaria en el centro comunitario Neighbors Link de Westchester puede asistir a una sesión de información en 23-25 Spring Street, Ossining, el martes 25 de febrero, de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

De acuerdo con su sitio web la misión de Neighbors Link es fortalecer a toda la comunidad a través de la integración saludable de los inmigrantes. Ofrece programas de educación y empoderamiento, involucrando a las personas de más largo plazo en oportunidades de voluntariado y creando asociaciones sustanciales con otras organizaciones locales.

Para confirmar su asistencia, pueden enviar un correo electrónico a volunteerinfo@neighborslink.org.

Ayuda con las tareas

El sábado 8 de febrero, en la sala de niños de la Biblioteca Pública de New Rochelle, en 1 Library Plaza, New Rochelle, de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, se brindará el programa de ayuda con las tareas, dirigido a los estudiantes de los grados K-5.

De acuerdo con los promotores, los estudiantes de primaria reciben ayuda gratuita con las tareas escolares y la práctica de lectura gracias al programa de tutoría para estudiantes del Monroe College.

Para mayor información, pueden llamar al 914-632-7878 o al 914-813-3716.

Además, pueden enviar un correo electrónico al nrplkids@nrpl.org.

Detección temprana de cáncer de mama

La detección temprana es clave para reducir el riesgo de cáncer de mama. Por tal razón las organizaciones Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD), The Dominican-American Coalition of Connecticut y United Way of Connecticut y el Centro Comunitario Colombiano brindarán un taller gratuito sobre la detección temprana del cáncer de mama

De acuerdo con los promotores, en este taller los asistentes aprenderán cómo hacerse un autoexamen de seno (SBE), la importancia de la mamografía y otros cuidados, y dónde obtener ayuda y recursos.

El taller se brindará el martes 18 de febrero, a las 6:30 de la tarde, en el segundo piso de 1021 Main Street, Bridgeport.

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://bit.ly/4aIsvLq.

Para mayor información pueden llamar al 203-663-2188 o al 203-212-3613

Además, puede enviar un correo electrónico a mgonzalez@cancercare.org o a rsantelises@ctlead.org.

Programa “Familias Que Sueñan Juntas”

Las organizaciones Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD), The Dominican-American Coalition of Connecticut y United Way of Connecticut y el Centro Comunitario Colombiano brindan de manera gratuita un programa llamado “Familias Que Sueñan Juntas”.

De acuerdo con los promotores, el propósito del programa es fortalecer la unión familiar y construir un futuro mejor.

El programa se brindará el jueves 20 de febrero, de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche, en el segundo piso de 1021 Main Street, Bridgeport. La facilitadora es Sandra Montes

Para inscribirse pueden ingresar a la web https://bit.ly/3CuqQg4.

Diversión para niños con músico Kurt Gallagher

Los bebés, los niños pequeños y los niños en edad preescolar pueden divertirse moviéndose, riéndose y haciendo música mientras cantan, pisotean, aplauden y aletean junto con las canciones interactivas de Kurt Gallagher, el jueves 20 de febrero, a las 10:00 de la mañana, en la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook, en 1 Haseco Avenue, Port Chester.

De acuerdo con los promotores, el programa brinda en la Sala de Niños de la biblioteca.

Para mayor información, pueden llamar al 914-939-6710.

Este programa está patrocinado por Capitol Theatre.

Clases gratuitas de ciudadanía

Las organizaciones Latinos for Educational Advocacy and Diversity (LEAD), The Dominican-American Coalition of Connecticut y United Way of Connecticut, el Centro Comunitario Brasileño y el Centro Comunitario Colombiano brindarán clases gratuitas de preparación para la ciudadanía.

El inicio de las clases será el martes, 25 de febrero, de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en el segundo piso de 1021 Main Street, Bridgeport.

De acuerdo con los promotores, los asistentes se prepararán para el examen de ciudadanía y aprenderán sobre sus derechos y responsabilidades.

Para registrarse pueden ingresar a la web https://forms.gle/SQM85okFzEGsCosSA.

Para mayor información pueden llamar al 203-212-3613.